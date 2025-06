Lazio, Mattei: «I tifosi sono preoccupati, la squadra è al dodicesimo posto per capacità patrimoniale. Portieri? Ecco cosa penso...»

Lazio, il giornalista Mattei ha svelato il proprio punto divista sull’attualità biancoceleste in vista della prossima stagione

Stefano Mattei, giornalista RAI e grande conoscitore di questo sport e dell’ambiente della Lazio, ha voluto esprimere alcune delle proprie preoccupazioni nel corso della trasmissione “Quelli che…”, condotta da Guido De Angelis e Stefano Morelli.

Il programma è andato in onda sulle frequenze di RadioseiLazio dove il giornalista ha affermato il proprio punto di vista sugli sponsor e sul ballottaggio tra i pali di Provedel e Mandas. Le parole:

SPONSOR – «Sponsor da 5 milioni? Si parla di cifre da anni ’90, troppo diverse per appartenere ad un calcio del 2025. Bisogna essere onesti, in questo momento il mercato non è partito, un po’ tutte le squadre si stanno guardando intorno, la Lazio è perciò alla pari delle altre. Poi però ci sono le prospettive. La Fiorentina lo scorso anno ha preso nove prestiti, due sono stati riscattati, sette faranno ritorno alla base, l’unico dato in prestito gratuito è stato Cataldi».

PORTIERI – «I tifosi della Lazio sono preoccupati, la squadra è al dodicesimo posto per capacità patrimoniale. Portieri? Non so se la Lazio può permettersi il lusso di avere due potenziali titolari. Sarri vuole valutare tutti in ritiro, ma il rischio è che poi si arrivi in ritardo sul mercato. La speranza è che l’allenatore possa “riciclare” i calciatori che hanno deluso l’anno scorso»