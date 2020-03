Lazio-Lukaku, le strade potrebbero separarsi a fine stagione

Lazio, sembra sempre più vicino l’addio di Jordan Lukaku a fine stagione: in questo momento il giocatore si trova in Belgio

Sembra non avere mai fine il calvario di Jordan Lukaku. Il terzino biancoceleste in questo momento si trova in Belgio e sta continuando a curarsi sempre per il solito problema che da anni lo tormenta. Il giocatore è partito molto prima che scattassero i divieti dopo essere tornato in gruppo solo a gennaio.

Il suo percorso alla Lazio è tormentato, l’anno scorso era vicino all’addio e invece poi tutto saltò con il Newcastle. Quest’anno con molto impegno era tornato sul campo e Inzaghi sembrava averlo finalmente recuperato in quella gara del Franchi in cui servì anche un assist. Poi di nuovo l’infortunio. Proprio per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, le strade tra la Lazio e Lukaku potrebbero dividersi a fine stagione nonostante un rinnovo fino al 2023. Intanto quando il giocatore tornerà in Italia dovrà osservare 14 giorni di quarantena.