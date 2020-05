Lazio, Luis Alberto verso il rinnovo e un ingaggio da top player

Lazio, manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Luis Alberto fino al 2025: lo spagnolo riceverà un ingaggio da top player

Luis Alberto non si muoverà da Roma. A confermalo è stato proprio Il Mago che ieri ha annunciato che appena ci sarà la possibilità firmerà il rinnovo del contratto con la Lazio fino al 2025.

Non solo, come riporta La Gazzetta dello Sport lo spagnolo diventerà un top palyer con uno stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione con l’inserimento di alcuni bonus, in pratica il doppio di quello attuale (1,8). Luis Alberto raggiungerà quindi le cifre di Milinkovic e Immobile.