Lazio, 71 anni fa la nascita di Luciano Re Cecconi: il ricordo del club

Lazio, Luciano Re Cecconi nacque 71 anni fa: il ricordo del club biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale.

Avrebbe compiuto oggi 71 anni, Luciano Re Cecconi. Il centrocampista della prima Lazio scudettata è nato il primo dicembre del 1948 a Nerviano, un piccolo comune della periferia milanese. Il club biancoceleste ha voluto ricordare l’anniversario della sua nascita attraverso un comunicato sul proprio portale: «Primo di dicembre del 1948, Nerviano un piccolo comune della periferia milanese. Sì, 71 anni fa veniva al mondo Luciano Re Cecconi. Il padre muratore, la prima esperienza lavorativa in una carrozzeria. Il calcio? Solo un hobby per Luciano».

«I primi calci nell’Aurora Cantalupo, per passare alla Pro Patria, squadra con la quale esordisce in Serie C a 20 anni. Maestrelli lo nota, lo prende con sé al Foggia e lo porta sotto la sua ala anche alla Lazio. Fatalità: il 12 maggio del ’74 Maestrelli, Re Cecconi e la Lazio vincono lo Scudetto battendo proprio il Foggia per 1-0. Scherzi del destino. Per alcuni CeccoNetzer, per via della somiglianza con il centrocampista tedesco Günter Netzer, per altri era “Il saggio”, per tutti i tifosi biancocelesti “L’angelo biondo”».