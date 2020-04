Lazio, Lotito torna alla carica: obiettivo blindare mister Inzaghi

Lazio, uno degli obiettivi primari della società biancoceleste è quello di rinnovare il contratto di mister Inzaghi

In casa Lazio si lavora ad una possibile ripresa del campionato e non solo. Il merito di quanto fatto fino ad ora è non solo della squadra ma anche di mister Inzaghi. L’obiettivo rimane lo scudetto ma comunque c’è da sottolineare che la Lazio ha già un posto sicuro in Champions per il prossimo anno.

Proprio per questo l’obiettivo del patron Lotito è quello di blindare il tecnico piacentino. Come riporta il Corriere dello Sport il contratto di Inzaghi, che ora percepisce 2 milioni a stagione, è in scadenza nel 2021 e la società non ha intenzione di farselo scappare.