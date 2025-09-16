Lazio, quante false partenze con Lotito negli ultimi anni… I precedenti. L’inizio stentato è un film già visto in casa biancoceleste

Anche nella stagione 2023-24, la Lazio di Maurizio Sarri si ritrova alla terza giornata con solo 3 punti in classifica, con un derby alle porte che pesa più che mai. Allora i due ko iniziali contro Lecce e Genoa furono seguiti dall’impresa a Napoli, contro i campioni d’Italia in carica. Questa volta, invece, le cadute contro Como e Sassuolo hanno annullato l’effetto del poker rifilato al Verona prima della sosta, frenando gli entusiasmi.

Non è però la prima volta che i tifosi biancocelesti assistono a partenze difficili nell’era di Claudio Lotito. Come ripercorre Il Messaggero, la prima stagione complicata fu nel 2006-07, quando la Lazio di Delio Rossi perse contro Milan e Palermo, prima di ottenere la prima vittoria al Bentegodi contro il Chievo grazie a un rigore di Oddo. Otto stagioni dopo, sotto la guida di Pioli, si ripeté il copione: sconfitta all’esordio contro il Milan, immediata reazione con un 3-0 su Cesena, ma poi nuovo stop a Marassi contro il Genoa.

L’ultimo precedente simile risale alla stagione 2018-19, la più tormentata della gestione Inzaghi. Anche in quel caso, due passi falsi iniziali, contro avversari di calibro ben superiore: il Napoli di Ancelotti e la Juventus di Allegri. Il primo sorriso arrivò solo alla terza giornata, con un 1-0 sul Frosinone, grazie a Luis Alberto.

Ora, la Lazio si trova a dover affrontare una nuova prova di carattere, con il derby alle porte che, come in passato, potrebbe rappresentare la svolta della stagione.