Lazio, Lopez: «Inzaghi ha vinto la partita anche con i cambi»

Antonio Lopez, ex Lazio, è intervenuto per fare il punto della situazione in casa biancoceleste

Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco ciò che ha detto:

«La Lazio ha confermato di essere una grande squadra, con una mentalità vincente e grandi giocatori. Il merito è della Società solida, che dà certezze a tutto lo staff. La Lazio ha tutti gli ingredienti per continuare così, bravo Lotito a seguire una strada con coerenza. Nessun’altra squadra è stata in grado di battere la Juventus per due volte di fila. Il Presidente biancoceleste non sfora mai a livello economico e ottiene risultati importanti e ha un equilibrio eccezionale. Inzaghi poi è al posto giusto, è un grande allenatore. Ieri Simone ha vinto la partita anche con i cambi. Chi entra si fa trovare pronto, Cataldi e Caicedo insegnano».