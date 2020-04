Lazio, Lippi: «Ha tutti i presupposti per finire bene la stagione»

L’ex CT della Nazionale campione del Mondo nel 2006, ha raccontato le sue impressioni sulla Lazio di quest’anno e sulla possibile ripresa

Claudio Lippi sa benissimo quanto può essere ostico contendersi lo Scudetto con la Lazio. Nella stagione 1999/2000 era alla guida della Juventus e si è visto portare via il titolo all’ultima giornata dai biancocelesti.

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex CT della Nazionale campione del Mondo nel 2006, ha spiegato cosa lo impressione della squadra di Inzaghi e non solo: «Penso solo che che se si ricomincerà, vorrà dire che è finita questa tragedia. Se si dovesse ricominciare, sarà soltanto perché è stato scongiurato il rischio del virus. Mi piacerebbe che il campionato non finisse con assegnazioni straordinarie o con playoff-playout. Se si dovesse ricominciare, mi auguro che finisca regolarmente. Mi piacerebbe vedere vincitori sul campo, non togliere sogni e speranze a tante squadre. Il campionato finora ha detto che c’è una squadra che sta facendo un campionato eccezionale, che è la Lazio. Ha giocatori fortissimi, che stanno vivendo una stagione di grande rendimento. Ha tutti i presupposti per finire bene la stagione. Chi sceglierei tra Pogba e Milinkovic? Sceglierei Luis Alberto, ha grande qualità».