Lazio, Leiva festeggia: «Vittoria importantissima oggi» – FOTO

Con un post sul proprio profilo Instagram, Lucas Leiva ha festeggiato la vittoria della Lazio contro il Crotone per 3-2 incitando la squadra

Che quella di oggi sia stata una vittoria fondamentale per poter riprendere la lotta al quarto posto, è un dato di fatto. La Lazio ha battuto per 3-2 il Crotone, in una gara difficile, ma che ha comunque portato i tre punti.

A sottolinearlo l’importanza di questa vittoria, è stato anche Lucas Leiva, con un post sul proprio profilo Instagram. «Vittoria importantissima oggi» ha scritto sui social il centrocampista brasiliano, incitando i compagni. I biancocelesti tornano in carreggiata per un posto in Champions.