Lazio, Ledesma: «Contro l’Inter ero in Tevere, al ritorno andrò in Curva Nord»

Lazio, le parole dell’ex capitano biancoceleste Ledesma in merito allo stop del campionato e non solo…

Il calcio è fermo ma i ricordi e le emozioni vissute fino qui possono correre libere. L’ex capitano della Lazio Ledesma ne ha parlato in un’intervista rilasciata sulle colonne de il Corriere della Sera.

LAZIO – «Continuo a seguirla e a parlare con qualche ex compagno. La Lazio è consapevole della sua forza, sono felicissimo di come stiano andando le cose. Ma non me la sento di dire ‘peccato ci sia stata questa interruzione’, stiamo combattendo una battaglia ben più importante e difficile. Prima o poi tornerà anche la Lazio».

IMMOBILE – «Ai miei tempi mi sono divertito molto, giocando con grandi compagni. Ma anche quelli di questa Lazio sono giocatori fortissimi. E poi Immobile, al di là dei gol, fisicamente è diventato una bestia. A Roma ha trovato il suo posto ideale».

EMOZIONI – «Per Lazio-Inter ero in tribuna Tevere. Un po’ mi sono dovuto nascondere, ma è stato solo per godermela. E magari, quando tutto ricomincerà, andrò in Curva Nord. 26 Maggio? Quelle giornate non c’è bisogno di riviverle».