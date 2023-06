Lazio, le ultime sulla campagna abbonamenti per la nuova stagione. Il comparto marketing ha già chiara la strategia

Come riporta Radiosei il comparto marketing della Lazio ha già chiara la strategia per la campagna abbonamenti per la nuova stagione, i prezzi saranno simili a quelli dello scorso anno e una prima fase sarà dedicata ai vecchi abbonati, che avranno quindi anche il diritto di prelazione sui posti e ai quali verrà data la possibilità di sottoscrivere una nuova tessera in Tribuna Tevere, Tribuna Monte Mario e Distinti Sud Est.

Un’altra novità importante sarà anche la possibilità di poter sottoscrivere l’abbonamento in Curva Maestrelli, situazione che non si verifica da ben 12 anni. L’obiettivo della società è quello di superare il dato dello scorso anno (26.193).