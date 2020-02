Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 17 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 17 febbraio: tutte le aperture

Prime pagine ovviamente dedicate al match di ieri sera dell’Olimpico tra Lazio e Inter. La squadra di Inzaghi ha battuto quella di Conte che pure era passata in vantaggio grazie alla rete di Young. Tutto cambia nella ripresa grazie a Immobile e Milinkovic.

Spazio anche per la vittoria della Juventus contro il Brescia e per la polemica di Dybala con i tifosi bianconeri. In pagine su Tuttosport anche la vittoria per 1-5 della Fiorentina in casa della Sampdoria.