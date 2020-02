Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 14 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 14 febbraio: tutte le aperture

Prime pagine dedicate alla seconda semifinale di andata della Coppa Italia che si è disputata ieri tra Milan e Juventus. Tanto tantissimo Milan in una gara che rimane amara per il team di Pioli. La squadra di casa era riuscita a passare in vantaggio grazie alla rete di Rebic, poi è rimasta in dieci per l’espulsione di Theo Hernandez. Nel finale la Juventus è riuscita a pareggiare grazie al discusso rigore assegnato dal direttore di gara. Ancora in rete Cristiano Ronaldo.

C’è spazio anche per la nuova proposta legata al Var e alla possibilità da parte proprio delle squadre in campo di richiamare la tecnologia una volta durante il corso della partita.