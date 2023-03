Lazio, l’esultanza della società sui social: «Here we go again!». Tra le parole dei giocatori si alternano le immagini del derby

Tramite il profilo Twitter ufficiale la Lazio condivide un video in cui tra una dichiarazione e l’altra dei giocatori capitolini si alternano le immagini del derby e del gol di Zaccagni il tutto accompagnato dalla scritta: «Here we go again!». Di seguito il tweet.