Le parole di Tardelli sulla corsa Scudetto contesa tra Lazio e Juventus e sulle ambizioni delle due squadre

Marco Tardelli, colonna del calcio italiano e della Juventus, ha detto la sua a Tuttomercatoweb.com sulla corsa Scudetto tra i bianconeri e la Lazio:

«Se guardiamo le rose probabilmente la Juventus ha qualcosa in più. Ma la Lazio ha tante motivazioni e un’occasione bellissima da non farsi scappare. Però in questa situazione è difficile capire tutto. Tutte le squadre saranno in difficoltà».