Lazio Juventus, Paolo Genovese: «Terzo posto? Anche poco…» 

Lazio Juventus, parla il regista Paolo Genovese e dice la sua sulla prossima sfida della squadra biancoceleste, di cui è grande tifoso.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Paolo Genovese ha parlato del momento vissuto dalla Lazio, di cui è grande tifoso: «Viviamo un momento bello, vedo un bel gioco e sei vittorie importanti una dopo l’altra. C’è qualche rammarico. Per esempio il rigore sbagliato nel recupero sono due punti buttati. Questo per dire che nonostante il terzo posto, potevamo addirittura stare sopra. Sfidiamo la Juventus alla pari. A centrocampo secondo me siamo più forti. La partita sarà aperta a tutto. Sarà una giornata di campionato interessante. Spero sia l’anno buono per la Champions, finalmente».

LAZIO, PUNTARE IN ALTO – «Io penso anche qualcosa in più quest’anno. Non so perché si abbia paura a parlare di scudetto, ma la Lazio può giocarselo. Non c’è lo strapotere della Juventus, che vince sempre ma faticosamente. Al momento siamo tra i più forti del campionato, dobbiamo sempre ambire in alto. Poi magari arrivi terzo, quarto, quinto. Ma perché dall’inizio non puoi pensare a giocartela?». Poi sulle ultime fatiche cinematografiche: «Ho finito di girare il mio ultimo film, Supereroi. Tra qualche settimana, iniziano le riprese della serie di Tutta colpa di Freud. Bisio prenderà il ruolo di Giallini».