Sarri a Dazn: «Incontro con Fabiani e Lotito normalissimo, ho un buon rapporto con entrambi. Grande partita di Isaksen stasera, su Basic…»

Sarri nel post partita di Lazio Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole dette dal tecnico biancoceleste.

Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha parlato subito dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus: «Abbiamo sofferto, ma vinto in maniera meritata. Sono contento per i ragazzi. Ci sono stati momenti difficili anche se ho visto sicuramente tanta qualità».

BASIC – «Si era perso, finito fuori lista. C’era bisogno di lui e ha risposto presente. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo per questo».

PRESTAZIONE – «Nelle ultime quattro partite con una media di sette assenze abbiamo fatto otto punti. E’ da un mese che la squadra sta viaggiando molto bene».

ISAKSEN – «Si vedeva che in allenamento era in crescita, ma non pensavamo che poteva essere già in questa condizione».

INCONTRO CON FABIANI – «E’ andato in maniera normale. Ho un buon rapporto con entrambi»

LE PAROLE DI BASIC – «Sono molto contento della prestazione. Non voglio parlare di me anche perché non c’è tempo. Ci sono altre partite da giocare e mi auguro di poter continuare così. Mi sono sempre allenato con la squadra e i risultati si vedono».

LE DICHIARAZIONI DI ZACCAGNI – «Abbiamo fatto una partita straordinaria. Basic va preso come esempio. Ora l’obiettivo è la partita di giovedì con il Pisa. In classifica dobbiamo recuperare».

