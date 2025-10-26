Connect with us

Sarri a Dazn: «Incontro con Fabiani e Lotito normalissimo, ho un buon rapporto con entrambi. Grande partita di Isaksen stasera, su Basic…»

Lotito a Dazn prima di Lazio-Juventus: «Critica giusta se costruttiva. Serve unità tra squadra, società e tifosi. Solo insieme possiamo rialzarci»

Guendouzi a Dazn: «Abbiamo cambiato modo di giocare. Dobbiamo giocare come contro l'Atalanta»

Giannichedda in vista di Lazio Juventus: «Il ricordo più bello con la maglia della Lazio? Ce ne sono tanti, ma posso citare questo qui»

Cairo post Torino Genoa: «Bene la vittoria! Si è intrapresa la strada giusta già da qualche settimana. Peccato che contro la Lazio sia successo questo»

31 minuti ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri nel post partita di Lazio Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole dette dal tecnico biancoceleste.

Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha parlato subito dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus: «Abbiamo sofferto, ma vinto in maniera meritata. Sono contento per i ragazzi. Ci sono stati momenti difficili anche se ho visto sicuramente tanta qualità».

BASIC – «Si era perso, finito fuori lista. C’era bisogno di lui e ha risposto presente. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo per questo».

PRESTAZIONE – «Nelle ultime quattro partite con una media di sette assenze abbiamo fatto otto punti. E’ da un mese che la squadra sta viaggiando molto bene».

ISAKSEN – «Si vedeva che in allenamento era in crescita, ma non pensavamo che poteva essere già in questa condizione».

INCONTRO CON FABIANI – «E’ andato in maniera normale. Ho un buon rapporto con entrambi»

LE PAROLE DI BASIC – «Sono molto contento della prestazione. Non voglio parlare di me anche perché non c’è tempo. Ci sono altre partite da giocare e mi auguro di poter continuare così. Mi sono sempre allenato con la squadra e i risultati si vedono».

LE DICHIARAZIONI DI ZACCAGNI – «Abbiamo fatto una partita straordinaria. Basic va preso come esempio. Ora l’obiettivo è la partita di giovedì con il Pisa. In classifica dobbiamo recuperare».

IL LIVE DI LAZIO-JUVENTUS

