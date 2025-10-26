News
Lazio Juventus 1-0: decide Basic nel primo tempo
Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui
Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati dall’ex Sarri, in piena emergenza infortuni, che senza coppe europee arriva al big-match con l’obiettivo di strappare i 3 punti per risalire la classifica dopo un avvio complicato. Dall’altra parte l’altro ex Tudor e la sua Juve, rallentata da due sconfitte consecutive seguiti a 5 pareggi, che cerca un cambio ritmo che allontani la paura di una nuova crisi. Segui LIVE il match su Lazionews24.
90’+4 Buona occasione per Thuram, ma di testa non angola e Provedel blocca senza problemi.
90+1′ Giallo per Guendouzi dopo un fallo su Openda.
90′ Cinque minuti di recupero.
83′ Subito Pedro pericoloso con il suo mancino, ma la palla termina a lato.
82′ Doppio cambio in casa Lazio: fuori Dia e Isaksen, dentro Noslin e Pedro.
78′ Ancora un cambio nella Juventus: fuori McKennie, dentro Openda. La Lazio si rende pericolosa con Isaksen, palla di poco fuori.
75′ Provedel decisivo su Thuram. La Lazio resta in vantaggio grazie al suo portiere.
72′ Chance per Yildiz. Il numero 10 bianconero, però, non mette forza per impensierire Provedel.
68′ Replica anche la Lazio: fuori Basic, dentro Vecino.
66′ Doppio cambio nella Juventus: fuori David e Koopmeiners, dentro Kostic e Thuram.
65′ Occasione per la Lazio. Dia calcia sul primo palo, attento Perin.
64′ Arriva un giallo anche per Kelly dopo un fallo su Isaksen.
55′ Primo cambio in casa Lazio: fuori Lazzari dentro Pellegrini.
54′ Giallo anche per McKennie
52′ Locatelli ammonito per un fallo su Isaksen.
48′ Subito pericolosa la Juventus con Locatelli. La conclusione, comunque, non crea problemi a Provedel.
46′ Riparte la ripresa. Primo cambio nella Juventus: fuori Cambiaso, dentro Yildiz.
45+1′ Finito il primo tempo.
45′ Un minuto di recupero.
36′ Provedel sbaglia l’uscita, ma Conceicao non ne approfitta e manda a lato.
34′ Juventus vicina al pareggio. Lancio in profondità per David di Cambiaso, il canadese viene murato da Provedel in uscita.
33′ Primo giallo anche in casa Lazio: Lazzari ammonito per fallo su Kalulu.
32′ Occasione per Lazio. Errore in disimpegno di Locatelli, prima Di Gregorio e poi Gatti riescono a salvare i bianconeri.
30′ Ammonito Koopmeiners per un fallo su Basic.
22′ Chance per la Juventus. Cambiaso sul secondo palo, sul cross di Conceicao, non la colpisce bene.
9′ GOL DI BASIC! Errore di David che regala palla che arriva sui piedi di Cataldi che tocca per Basic: la conclusione da fuori area, sporcata da Gatti finisce in porta.
6′ Grande percussione di Isaksen, salva Gatti al centro dell’area sul cross.
1′ Partiti!
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor. A disp. Di Gregorio, Fuscaldo, Pedro Felipe, Joao Mario, Rugani, Kostic, Miretti, Adzic, Thuram, Zhegrova, Yildiz, Openda.