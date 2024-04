Lazio Juve, Zazzaroni sicuro: «Biancocelesti in controllo della partita». Poi bacchetta la Vecchia Signora

Lazio-Juve, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato la semifinale di ritorno in Coppa Italia: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Lazio-Juve, semifinale di ritorno di Coppa Italia:

PAROLE – «È stata una delle peggiori Juventus dell’anno, poi va bene, il risultato la premia. Ho visto che hanno festeggiato come se avessero vinto la Champions, vuole dire che ci tenevano, ma la prestazione non c’è stata. Non c’è stato un giocatore che abbia giocato sui suoi standard, nessuno sopra la sufficienza fino al gol. La Lazio è sempre stata in controlla della partita, poi è arrivato questo gol che qualifica la Juve».