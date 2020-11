Lazio, Vocalelli: «La garanzia anti-Juve si chiama Simone Inzaghi»

Alessandro Vocalelli celebra l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, in vista della gara di domenica contro la Juve

Alessandro Vocalelli ha tessuto le lodi dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi in vista della partita di domenica alle ore 12.30 tra capitolini e bianconeri. La Vecchia Signora sbarcherà nella Capitale per sfidare una squadra che nelle ultime stagioni l’ha sempre messa in grossa difficoltà.

«Il risultato della partita di domenica dipenderà dai recuperi della Lazio, che ha già dimostrato negli anni passati di potersi confrontarsi tranquillamente con la Juve, cui ha addirittura conteso lo scudetto. La Lazio ha le sue certezze tra cui l’allenatore che sa sempre come affrontare le partite. Il centrocampo biancoceleste è superiore a quello juventino, ma se devo pensare a dove la Juve è superiore, credo che il duello tra Dybala, Chiesa, Kulusevski, Ronaldo e Morata e una difesa non impermeabile sia impari. Ad ogni modo mi fido della Lazio, perchè la garanzia della Lazio è Simone».