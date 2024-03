Marusic a DAZN: «Siamo entrati con tanta voglia, gol? Bellissimo segnare davanti ai tifosi» Le parole del terzino

Cosi Adam Marusic ai microfoni di Dazn, nel finale di Lazio Juve

«Una vittoria importante per noi con il nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene, anche se sono arrivato tardi. Dopo quasi due anni ho segnato davanti ai tifosi, che ringrazio per essere con noi fino alla fine. Dal primo minuto siamo entrati con tanta voglia. In questa settimana ci giochiamo tutto, dobbiamo recuperare e preparare queste partite. Lazio è tornata? Spero di si.»