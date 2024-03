Lazio Juve, Ponciroli non ha dubbi: «Tudor avrà un obiettivo preciso per domani». Poi svela un retroscena

Lazio-Juve, Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha commentato la gara di domani sera all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così della gara di domani tra Lazio e Juve:

PAROLE – «Ci sono tantissimi incroci e doppi ex, io credo che Tudor ci tiene a fare un bello sgambetto alla Juventus visto che in passato era tra i papabili nuovi allenatori. Tudor sa gasare i suoi giocatori, ha uno stile di gioco completamente diverso da quello di Sarri, sarà una partita molto in salita per la Juventus che deve fare i conti anche con una condizione fisica e mentale orribile. Magari la pausa è servita più alla Juve che alla Lazio, bisognerà vedere l’approccio della Juve, se parte molle contro questa Lazio può finire male».