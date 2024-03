Lazio Juve, guai per Allegri: un big salterà il match. E per la Coppa Italia...

Lazio Juve, guai per Allegri in vista del match in programma alla ripresa all’Olimpico: un big salta la sfida con i biancocelesti

La Juve perde Milik e non per poco. Secondo quanto riferisce infatti la Gazzetta dello Sport, il problema del giocatore polacco sembra essere infatti più grave del previsto e dovrebbe tenerlo fuori per diverso tempo.

Si prospetta infatti un mese di stop forzato per il centravanti bianconero, che salterebbe in questo modo anche l’andata delle semifinali di Coppa Italia in programma ai primi di aprile contro la Lazio.