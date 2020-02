Lazio, gli auguri di Jessica al suo Immobile: «Ti auguro tutto ciò che di bello esiste. E solo per oggi…» FOTO

Lazio, nel giorno dei trent’anni del bomber biancoceleste Ciro Immobile ecco gli auguri di sua moglie Jessica

Giornata speciale in casa Immobile. Oggi infatti Ciro compie trent’anni e tantissimi sono già gli auguri che ha ricevuto il numero 17. I più belli di sicuro sono quelli della moglie Jessica che li ha affidati ad un messaggio su Instagram.

«Se penso che di questi 30.. 8 li abbiamo passati insieme mi sento la donna più fortunata del mondo.. perché ho trovato l’uomo che sognavo da bambina ed il papà che desideravo per i miei figli… grazie per aver reso la mia vita speciale.. Oggi ti auguro tutto ciò che di più bello esiste.. anche se il regalo più grande continui a farmelo tu ogni volta che mi sorridi. Ti amo infinitamente.. e .. (solo per oggi.. ti concedo un’ora di PlayStation in più…)».