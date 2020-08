Renga: «James percorribile, anche in prestito. Lui il piano B della Lazio»

Roberto Renga ha riportato una notizia sul nuovo possibile pupillo della dirigenza della Lazio per il dopo-Silva. Grande ottimismo da parte del noto giornalista.

Roberto Renga, un flash a RadioRadio sul possibile sostituto di David Silva, approdato alla Real Sociedad.

Secondo me James Rodriguez è una pista percorribile, non costerebbe molto, ha 29 anni e viene da due stagioni senza giocare. Io lo ricordo bene, fu il miglior giocatore ai Mondiali, vuole tornare a quei livelli e la Lazio ci ha abituato a recuperare giocatori considerati finiti. Io so per certo che per la Lazio sia il piano B, al Bayern e a Madrid capita a tanti di non trovarsi bene, guardiamo a cosa sta succedendo a Gareth Bale. La Lazio non è un top club, quindi io lo andrei a prendere subito, mentre Shaqiri non mi fa impazzire e secondo me non sposterebbe più di tanto pur avendo qualità. James Rodriguez in questo momento vuole andare via, si potrebbe prendere in prestito per un anno, secondo me si può decisamente fare, poi non devo essere io a fare il mercato della Lazio…