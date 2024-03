Lazio, Jacobelli: «Onore a Sarri per le dimissioni. Ora i giocatori e la società sono chiamati ad una reazione». Le parole del noto giornalista

Xavier Jacobelli ha apprezzato il gesto di Maurizio Sarri. Il tecnico, rassegnando le proprie dimissioni alla Lazio, è uscito a testa alta, consapevole che non vi erano più le possibilità per proseguire questo percorso. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha detto:

PAROLE– «C’è la dignità e l’orgoglio di un allenatore che ha riportato la Lazio in Champions League e che in questa stagione ha anche battuto, nonostante l’eliminazione, una squadra del calibro del Bayern Monaco. In più ha rinunciato a cinque milioni di euro netti. Onore dunque a Sarri per le dimissioni, che evidentemente ha tratto delle valutazioni decisive dopo le quattro sconfitte consecutive dell’ultimo periodo. Ora i giocatori e la società sono chiamati ad una reazione. A testa alta in ogni caso esce Sarri, mentre non possiamo non sottolineare le scelte che sono state prese dalla società in sede di mercato, estivo prima ed invernale poi. Ora il pallone è nella metà campo di Lotito ».