Lazio, Inzaghi si affida solo ai titolari e boccia le riserve

In questa stagione, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi sta facendo affidamento solo sui titolari, che hanno bisogno di tirare il fiato

La Lazio sabato scorso ha subito una sconfitta pesante nella trasferta di Bologna: i biancocelesti, infatti, sono tornati a Roma con il 2-0 per i rossoblù sulle spalle. Una brusca frenata nella corsa Champions, viste soprattutto le vittorie di Atalanta e Napoli.

Come riportato da Il Messaggero, i giocatori sabato sono apparsi molto affaticati. Simone Inzaghi in questa stagione in pratica ha fatto affidamento solo sui titolari, bocciando di fatto le riserve. Per questo, alcuni giocatori, in particolare Ciro Immobile e Lucas Leiva, sono apparsi affaticati e bisognosi di tirare un po’ il fiato. Al momento, però, dei rimpiazzi nessuno sembra in grado di fornire le garanzie adeguate per permettere ai titolari di riposare.