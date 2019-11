Lazio, Inzaghi è a un passo da un altro record e può superarlo secondo il Corriere dello Sport

Dopo il 3-3 sofferto in casa contro l’Atalanta, la Lazio ha collezionato una serie di vittorie in campionato che l’hanno portata a stare in solitaria al terzo posto on classifica. Dal 1-2 contro la Fiorentina i biancocelesti non hanno più perso nemmeno un punto in campionato e vuole continuare questa striscia positiva. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la partita di domani contro l’Udinese può servire a Inzaghi per eguagliare il suo record raggiunto due anni fa, portandosi a casa 6 vittorie consecutive.

Simone Inzaghi deve raggiungere le prestazioni di Eriksson nel 1998/99 con 9 vittorie di fila, Delio Rossi nel 2006/07 e Stefano Pioli nel 2014/15 con 8 vittorie consecutive. Un promemoria fondamentale per il mister: tutte e tre quelle Lazio riuscirono a qualificarsi in Champions League. Ora tocca alla squadra di Simone Inzaghi.

