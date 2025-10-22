 Lazio, Marcolin svela: «Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e se riaprirà o meno il mercato»
Lazio, Marcolin svela: «Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e se riaprirà o meno il mercato»

Lazio, Marcolin non ha dubbi: «Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e, cioè, se riaprirà o meno il mercato». Le sue parole

Ai microfoni di news.superscommesse.it, l’ex calciatore Dario Marcolin ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha affrontato diversi temi legati alla Serie A, soffermandosi in particolare sulla Lazio, sul lavoro di Sarri e sugli obiettivi stagionali. Le sue parole:

PAROLE – «Lazio? Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e, cioè, se riaprirà o meno il mercato per la Lazio. Le sue ambizioni europee ad oggi sono di difficile realizzazione. Abbiamo visto che, per esempio, se manca Castellanos deve giocare Dia, che non è un centravanti, ma più una seconda punta.

Se alla Lazio c’è qualche assenza, la compagine biancoceleste va in difficoltà. Il tutto senza fraintendimenti, perché Sarri è bravissimo a dare comunque sempre linfa ed un’impronta di gioco alle proprie squadre. Ma senza il mercato estivo, non c’è la coppia nei ruoli che tutti gli allenatori cercano nelle proprie rose

