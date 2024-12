Lazio Inter, big match all’Olimpico: come è finita l’ultima volta?

Lazio Inter nel periodo di Natale, proprio come un anno fa. Come finì in quell’occasione il big match dello Stadio Olimpico?

L’ultimo precedente tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma è terminato per 0-2 in favore della squadra di mister Inzaghi. Match andato in scena quasi un anno esatto prima rispetto a quello in programma lunedì. Era il 17 dicembre 2023 quando Lautaro (su regalo di Marusic) e Thuram hanno condannato la squadra guidata da Sarri alla sconfitta.