Lazio e BusInsieme, servizio di Bus Sharing attivo anche per l’Inter

La Lazio ha comunicato ufficialmente come il servizio di Bus Sharing sarà attivo anche per la gara contro l’Inter grazie alla collaborazione con BusInsieme:

«La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio – Inter in programma Sabato 16 Ottobre 2021 ore 18:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico riservato a un limitato numero di posti.

I pullman, che si muoveranno da 17 diverse zone della città, giungeranno allo stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina.

I 17 punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti:

EUR, Piazzale Pier Luigi Nervi Palasport, partenza alle ore 15:45 (clicca qui)

FRASCATI, Piazza Roma, partenza alle ore 15:15 (clicca qui)

ANAGNINA-TUSCOLANA, Via Vincenzo Giudice- Metro A Fermata Anagnina 150 mt. dopo incrocio con Via Tuscolana, partenza alle ore 15:45 (clicca qui)

ALBANO LAZIALE, Corso Giacomo Matteotti– Altezza Bar Mazzini, partenza alle ore 14:45 (clicca qui)

CIAMPINO, Viale J.F. Kennedy 84 Altezza Palacavicchi, partenza alle ore 15:15 (clicca qui)

PIGNETO, Via Roberto Malatesta. Altezza angolo L.go San Luca Evangelista, partenza alle ore 15:50 (clicca qui

TORRE GAIA, Via Casilina 1672 altezza Parcheggio Grotte Celoni, partenza alle ore 15:20 (clicca qui)

TOR TRE TESTE, Via Davide Campari – Altezza Parrocchia San Tommaso d’Aquino, partenza alle ore 15:45 (clicca qui)

MONTI TIBURTINI – PIETRALATA, Via Tiburtina 757 Ipermercato Panorama, partenza alle ore 16:10 (clicca qui)

SETTECAMINI, Via Giacomo Peroni 29, partenza alle ore 15:30 (clicca qui)

TORRACCIA, Via Pier Silverio Leicht Parcheggio Parrocchia San B. G.ppe Labre, partenza alle ore 15:45 (clicca qui)

CASAL BOCCONE – CINQUINA -TALENTI, Via Ugo Ojetti – Altezza Supermercato Elite, partenza alle ore 16:00 (clicca qui)

OSTIA, Piazza Sirio Lido di Ostia, partenza alle ore 15:00 (clicca qui)

ACILIA, Via Ostiense Altezza Stazione FS Acilia, partenza alle ore 15:30 (clicca qui)

TORRINO, Piazza Cina, partenza alle ore 15:45 (clicca qui)

PORTUENSE, Largo Gaetano La Loggia, partenza alle ore 15:45 (clicca qui)

MONTEVERDE, Piazza Rosolino Pilo, partenza alle ore 16:00 (clicca qui)

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in Via Della Macchia Della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro.

Per usufruire del servizio basta iscriversi al sito businsieme.com, scegliere il punto di partenza più comodo ed entrare a far parte del gruppo corrispondente».