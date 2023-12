Lazio-Inter, Rovella in conferenza: ecco quando parlerà l’ex Monza

Lazio-Inter, l’ex calciatore del Monza terrà la conferenza stampa pre gara a Formelleo che precederà la sfida contro i nerazzurri

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, tra 48 ore la Lazio tornerà in campo per sfidare l’Inter. In occasione della sfida casalinga con i nerazzurri, Rovella parlerà alla stampa in quel di Formello come testimonia il comunicato del club

COMUNICATO – «Nicolò Rovella interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter domani, sabato 16 dicembre, alle ore 13:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello»