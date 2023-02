Lazio, in Europa l’espulsione è quasi scontata: il dato che fa riflettere. Siamo alla terza espulsione nelle ultime sette gare in cui la squadra è scesa in campo in Europa

Come riportato da Il Messaggero per la Lazio il conto dei cartellini rossi nelle competizioni in Europa incomincia ad essere una costante. L’espulsione di Patric contro il Cluj ieri sera è la terza nelle ultime sette gare giocate dai biancocelesti in Europa, un dato che sfiora il 50%.

Quella avvenuta ieri sera all’Olimpico è anche la seconda espulsione consecutiva dopo quella di Romero col Feyenoord all’ultima giornata dei gironi di Europa League.