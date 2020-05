Lazio è festa in casa Immobile: la sorpresa di Ciro per la moglie Jessica – FOTO

Lazio, giornata di festa in casa Immobile con il bomber biancoceleste che con la moglie festeggia i sei anni di matrimonio

Giornata speciale in casa Immobile. Oggi infatti il bomber della Lazio e la moglie Jessica festeggiano sei anni dal giorno in cui si dissero si. Ovviamente il numero 17 non si è fatto scappare l’occasione per sorprendere la sua bella compagna inondando la casa di bellissime rose rosse.

Immobile ha anche dedicato un pensiero sui social: «6 anni di noi. Sei quello che ho sempre desiderato».