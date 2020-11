Lazio, Immobile sempre più nella storia dell’Aquila. Con 107 gol è diventato (insieme a Signori) il secondo marcatore biancoceleste

Immobile continua a riscrivere la storia della Lazio. Gli sono bastati 20 minuti per ricordare a tutti che, nonostante lo stop, è lui il bomber di questa squadra: con un ‘tuffo’ ha bucato la porta del Crotone, segnando il suo gol numero 107.

107 reti con l’Aquila sul petto che lo hanno reso il secondo (insieme a Signori) marcatore della storia biancoceleste. Staccato da tempo Tommaso Rocchi (fermo a quota 82), adesso punta il leggendario Silvio Piola e i suoi 143 gol.

Come sottolineato da Sky Sport, inoltre, Immobile ha segnato 34 reti in 37 partite contro squadre neopromosse in Serie A: tra i giocatori attualmente in attività, solo Fabio Quagliarella vanta più gol contro squadre provenienti dalla B (37 gol).

107 – Ciro #Immobile became the second top scorer at level with Giuseppe Signori (107 goals) in Lazio’s Serie A history. Gentleman.#CrotoneLazio #SerieA pic.twitter.com/zw7ndmqpFJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2020