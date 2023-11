Lazio, Immobile primo nella storia della Serie A: il dato sul capitano biancoceleste

Il gol che vale il momentaneo vantaggio della Lazio sulla Salernitana, firmato da Ciro Immobile, regala al bomber campano un traguardo storico.

Come riportato da Opta, è il primo giocatore di SerieA in grado di raggiungere i 100 gol in trasferta nella competizione.