Lazio, la domenica in casa Immobile…Si balla! VIDEO

Lazio, Immobile insiema alla sua bella Jessica in un inedito balletto: il siparietto social tutto da ridere

Un weekend senza Lazio per i tifosi biancocelesti…E per i giocatori. Soprattutto per Immobile che, alla fine, ha ceduto alla bella Jessica: se infatti non sono nuovi i suoi balletti sul mondo di Instagram, quelli di Ciro sono del tutto inediti.L’attaccante, per ingannare le ore di questa domenica trascorsa in casa, si è cimentato in una coreografia con la splendida moglie. Il tutto, ovviamente, documentato sul noto social: