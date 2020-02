Figurine panini, chi sarà l’MVP di febbraio? Anche Immobile tra i candidati

Figurine panini, lotta a tre per vincere l’MVP di febbraio. Ciro Immobile sfida Ante Rebic e Cristiano Ronaldo

Febbraio sta giungendo al termine, è tempo del bilancio mensile in Serie A. Ed ecco che allora le pagine social di Figurine Panini si chiedono: qual è stato il miglior giocatore del mese di febbraio? In lizza per il premio ci sono tre attaccanti: Immobile, Rebic e Cristiano Ronaldo.

L’attaccante della Lazio ha segnato 4 reti in quattro partite di Serie A, il croato 3 in quattro partite (+1 in Coppa Italia), mentre il portoghese 4 in tre partite (+1 in Coppa Italia). La sorpresa è sicuramente l’attaccante del Milan, che dopo un inizio di stagione negativo, in questo 2020 sembra essere un nuovo giocatore. Ciro e Cristiano, invece si stanno confermando a suon di gol e non hanno assolutamente intenzione di fermarsi. La sfida è del tutto equilibrata e per scoprire il vincitore non ci resta che aspettare.