Lazio, il ricordo del club: tris al Torino. Biancocelesti in finale di Coppa Italia. I dettagli

Tramite i propri canali la Lazio ricorda il 22 gennaio 2009 allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita il Torino nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2008-2009.

IL RICORDO DEL CLUB– È giovedì 22 gennaio 2009 ed allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita il Torino nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2008-2009.

La gara si sblocca intorno alla mezzora: i granata passano in vantaggio grazie a Natali. Ad inizio ripresa, però, Pandev riequilibra il parziale: un perfetto assist in corridoio di Mauri lancia il macedone in area che, di sinistro, batte Calderoni. Il 11 biancoceleste si trasforma poi da rifinitore a marcatore, mettendo a segno la rete del 2-1 al 55’ con un gran gol di sinistro, da fuori area, dopo una respinta della difesa ospite. Al 90’ è Rocchi a calare il definitivo tris infilando Calderoni a fil di palo dopo una serpentina di Pandev.

Così i biancocelesti quella sera: Muslera, De Silvestri (73` Lichtsteiner), Siviglia, Cribari, Kolarov, Brocchi (82` Dabo), Ledesma, Mauri, Foggia (46` Pandev), Rocchi, Zarate. Allenatore: D. Rossi.