Lazio, il ricordo del club: cinque reti al Meazza per battere l’Inter. Il club ricorda l’impresa del 1998

Era il 18 ottobre del 1998. La Lazio, reduce dalla vittoria allo Stadio Olimpico sul Cagliari, affrontò l’Inter al Giuseppe Meazza di Milano in occasione della quinta giornata del campionato italiano di massima serie, come ricorda il club sui propri canali ufficiali.

ON THIS DAY– «Era il 18 ottobre del 1998. La Prima Squadra della Capitale, reduce dalla vittoria allo Stadio Olimpico sul Cagliari, affrontò l’Inter al Giuseppe Meazza di Milano in occasione della quinta giornata del campionato italiano di massima serie. I biancocelesti passano subito in vantaggio dopo appena un minuto di gioco: Mihajlovic batte un calcio di punizione dalla destra, al centro dell’area la spunta Salas che, di testa, insacca da pochi passi. L’Inter pareggia con Winter, ma al 36’ i capitolini tornano in vantaggio: Mihajlovic inventa ancora, questa volta da calcio d’angolo per Conceicao che, sul primo palo, devia in rete. I nerazzurri accusano il colpo e, dopo appena quattro minuti, subiscono la terza rete di giornata. Mancini capitalizza al meglio il contropiede e, a tu per tu con Pagliuca, lascia partire un potente tiro sul quale nulla può l’estremo difensore. Nella seconda frazione l’inerzia della sfida non cambia e La Prima Squadra della Capitale dilaga con Conceicao al 53’: il portoghese sfrutta al meglio un velo di Nedved e, con un diagonale, batte nuovamente Pagliuca. Al 74’ è proprio il centrocampista ceco, che prima aveva vestito i panni di assist-man, a trovare la via del gol ribadendo in rete un cross proveniente dalla destra e ben servito da Baronio. A nulla serve la doppietta finale di Ventola per i nerazzurri, i biancocelesti s’impongono al Meazza per 5-3.

Così i biancocelesti: Marchegiani, Pancaro, Fernando Couto (68′ G.Lopez), Mihajlovic, Favalli, Sergio Conceicao, Venturin, Almeyda, Nedved, Salas (15′ Gottardi), R.Mancini (48′ Baronio). All. Eriksson».