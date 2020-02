Lazio, il Giudice Sportivo conferma lo stop per Luiz Felipe. Lazzari in diffida

Lazio, le decisioni del Giudice Sportivo che conferma lo stop per il brasiliano e l’entrata in diffida di Lazzari

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Luiz Felipe: il brasiliano non sarà a disposizione del mister biancoceleste nel match contro il Genoa per via della squalifica rimediata contro l’Inter. Il difensore infatti era in diffida e ha rimediato l’ammonizione dopo il fallo su Lautaro Martinez. Oggi la Lega Serie A ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo che ha confermato il turno di stop per il biancoceleste. Viene confermata anche l’entrata in diffida per Manuel Lazzari, che ha rimediato il giallo sempre contro la squadra di Conte.