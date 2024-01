Lazio, il club nel ricordare la semifinale di Coppa Italia con la Juve, lancia una frecciata alla Roma – VIDEO

Lazio, il club biancoceleste celebra sui social la storica semifinale contro la Juve e provoca la Roma: ecco perchè

Il 29 gennaio per la Lazio non sarà mai un giorno come gli altri specialmente se si torna indietro di ben 11 anni. Il 29 gennaio del 2013 i biancocelesti di Petkovic eliminarono la Juventus grazie alla vittoria per 2-1 che valse la storica finale con la Roma. E su Twitter il club provoca la squadra giallorossa con il seguente post