Lazio Hellas Verona in tv e streaming: dove vederla

Lazio Hellas Verona, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 38esima giornata di Serie A

La Lazio affronterà l’Hellas Verona nel match valido per la 38esima – ed ultima – giornata di Serie A. Mister Sarri ha fissato il quinto posto come obiettivo di questo fine stagione, mentre la squadra di Tudor non ha intenzione di lasciare nulla ai biancocelesti.

Il match andrà in scena questa sera – alle 20.45 – e sarà possibile seguirlo in esclusiva sulla piattaforma di DAZN.