Lazio, gol pesanti e maturità: Caicedo verso il rinnovo con adeguamento

L’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, ha segnato nelle ultime partite, partendo dalla panchina. La società potrebbe offrigli il rinnovo del contratto

Mai una polemica o una parola fuori posto. L’esempio nella Lazio è Felipe Caicedo. A testa bassa, in silenzio, parte sempre dalla panchina e all’ultimo minuto fa centro. Invece di deprimersi entra col veleno e trasforma i palloni in oro. È stato lui l’eroe degli ultimi risultati della Lazio. In estate era stato vicino all’addio, ora la Lazio vuole proporgli un altro rinnovo al rialzo per ringraziarlo. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.