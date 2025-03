Lazio, il club ricorda la rete nel derby di Boksic - VIDEO

Condividi via email

Lazio, il club biancoceleste ricorda con un bel post l’iconica rete di Boksic che decise la stracittadina contro la Roma

Nella storia della Lazio si sono susseguite numerose bandiere ma anche partite iconiche, che sono rimaste indelebili nella mente e nei cuori dei tifosi biancocelesti. Una di queste per eccellenza è senza dubbio il derby, e oggi non è un giorno qualunque visto che esattamente 27 anni fa la squadra biancoceleste si impose con la Roma con un netto 2-0. La società sui social ricorda il match ma in particolare l’iconica rete di Boksic