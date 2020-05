Serie A, l’ex Lazio Giordano: «Playoff e playout? Perchè no…»

L’ex bomber della Lazio, Bruno Giordano, ha commentato la possibilità di terminare il campionato con i playoff e i playout

A TMW Radio, l’ex attaccante della Lazio, Giordano, ha commentato l’eventualità di terminare il campionato di calcio con la formula dei playoff e dei playout. Ecco le sue parole:

«Playoff e playout? Già sono tante le partite, se lo facciamo anche per il futuro la Nazionale non riesce a fare una partita. Quest’anno, se non ci fosse l’opportunità di riprendere a giugno, per assegnare i titoli perché non farli? Si potrebbe organizzare tutto e chiudere la questione in 20 giorni».