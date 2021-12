Lazio Genoa: la moviola dei giornali, promosso Pairetto

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Pairetto nel match all’Olimpico tra Lazio e Genoa è sufficiente, ecco il motivo

Prova sufficiente. Nella gara delle 18:30 di ieri valida per la diciottesima giornata di campionato, la Lazio ha battuto all’Olimpico il Genoa. Durante il match, reclamati due rigori, uno per parte: tocco di Luiz Felipe di braccio e trattenuta su Zaccagni, che Pairetto giustamente non valuta come punibili. Nel finale condona un giallo a Portanova.

Per questo la Gazzetta dello Sport, promuove Pairetto assegandogli la sufficienza, così come agli assistenti Rossi (6) e Margani (6)