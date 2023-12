Lazio-Genoa, domani la sfida di Coppa Italia: il tabellone completo e gli accoppiamenti

Domani la Lazio tornerà in campo per la gara di Coppa Italia contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale della competizione e in programma alle ore 21.00. Tramite i propri canali social il club ha voluto ricordare l’appuntamento di domani, proponendo il tabellone completo in cui vengono mostrati tutti gli abbinamenti e i possibili incroci. Di seguito il tweet.