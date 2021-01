Lazio, seduta di scarico e nuovo giro di tamponi. Parolo in gruppo

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Lazio si è ritrovata sul campo di Formello per la canonica seduta di scarico: c’è Parolo

È già tempo di ripresa per la Lazio. Dopo l’impegno di ieri contro il Genoa, i ragazzi di Inzaghi si sono ritrovati questa mattina, sul campo di Formello, per la seduta di scarico. La sessione si è aperta – dopo l’ennesimo giro di tamponi – col riscaldamento atletico, per poi incentrarsi su esercitazioni per il possesso palla. Chi è stato impiegato ieri, invece, è rimasto in palestra.

In gruppo si è rivisto anche Parolo – protagonista nella partitella conclusiva – e si candida per la gara interna contro la Fiorentina. L’appuntamento è fissato per domani pomeriggio quando scatterannole prove tattiche anti Viola.