Lazio, i tifosi vogliono ricordare Flavio e Francesco: cosa è successo con Baroni

Lazio, i tifosi biancocelesti presenti alla Stazione Termini per sostenere la squadra in partenza per Napoli sono stati protagonisti di questo gesto

Questo pomeriggio la Lazio è partita per la trasferta di Napoli e molti tifosi si sono presentati alla Stazione Termini per caricare la squadra biancoceleste in vista del big match di domani sera.

In questa occasione, dei supporters hanno consegnato a mister Baroni uno stendardo rappresentante i fratelli Rosci, scomparsi entrambi nell’ultimo periodo. La squadra, dunque, porterà Flavio e Francesco con sé.